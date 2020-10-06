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Hatay’da 20 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 500 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.Reyhanlı İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Hatay’da 20 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 500 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Reyhanlı İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada şüpheli C.D., Y.Ü. ve A.Ü. isimli şahıslardan toplamda 3.372 gram halinde yaklaşık 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu ile ‘Karabağ’ yazarak Azerbaycan’a destek verdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, C.D., Y.Ü ve A.Ü. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

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