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Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:39 | Son Güncelleme

Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ile dedektör ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan-Hassa kara yolu Güzelce Mahallesi mevkinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 NEN 35 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Ş.K. (49) ve yanında bulunan A.R. (41) gözaltına alındı.

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Kırıkhan tarihi eser

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