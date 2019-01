Hatay’da 200 bin dönüm alan sular altında

Antakya ve Kumlu Ziraat Odası Başkanı Bayar Eker, Hatay’da son haftalarda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Amik Ovası’nde 170-200 bin dönüm alanın sular altında kaldığını söyledi.

Eker, yaptığı açıklamada, Amik Ovası ve sular altında kalan diğer tarım arazilerinde henüz hasar tespiti yapılamadığını belirterek, "Amik Ovası yoğun yağışlar nedeniyle her geçen gün daha da tehlike altına girmiştir. Amik Ovası’nın tamamı sular altında. Çiftçilerin yıllık üretim dediğimiz buğday, soğan, havuç gibi ürünlerinde büyük kayıplar var. Şu an için hasar tespiti yapmak mümkün değil. Ne zaman sular çekilirse, bunlar daha detaylı ortaya çıkacaktır. Şu anki tabloya göre zarar her geçen gün daha artmakta. 170 bin - 200 bin dönüm arasında tarım arazisinin sular altında kaldığı görülüyor. Bu geniş bir alanı kaplıyor. Eski Amik Gölü dediğimiz yerin dışında Kumlu ve Kırıkhan’da da bazı yerler su altında. Aşağıoba dediğimiz mahalle ve havaalanı çevresindeki çiftçilerimizin mahsul alma şansı kalmadı” dedi.