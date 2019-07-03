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Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde bulunan orman fidanlığında bu seneki program kapsamında 4,5 milyon civarında yaklaşık 50 farklı türde ihtiyaca yönelik orman fidanı ürettiklerini söyledi.Hatay’ın özellikle yangın noktasında çok hassas bir il olduğunun altını çizen Altıntaş, "Fidanlığımızın kapasitesi 14-15 milyon civarındadır.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde bulunan orman fidanlığında bu seneki program kapsamında 4,5 milyon civarında yaklaşık 50 farklı türde ihtiyaca yönelik orman fidanı ürettiklerini söyledi.
Hatay’ın özellikle yangın noktasında çok hassas bir il olduğunun altını çizen Altıntaş, "Fidanlığımızın kapasitesi 14-15 milyon civarındadır. Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda her sene programı değişmektedir. Bu seneki programımızda 4.5 milyon civarındadır. Yaklaşık 50 farklı türde orman fidanı üretiyoruz. Bizim orman fidanlığı olarak ülke genelinde 28 tane orman fidanlığımız bulunmaktadır. Bir tanesi de Serinyol Orman Fidanlığıdır. Bu fidanlığımızın yani bizim yaptığımızın ilklerden bir tanesi de zeytin fidanı üretmemizdir. Normalde zeytin fidanı orman ağacı değildir ama biz gelir getirici sahalarımızda zeytin fidanı kullanıyoruz. Biz burada ilk defa 2 sene önce zeytin fidanı kullanmaya başladık ve gayette başarılı olduk" dedi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Tarım ve Orman Bakanlığının orman köylülerini yerinde istihdam edip şehirlere göçü önlemek amacıyla hayata geçirdiği ORKÖY Projesi kapsamında köyde yaşayan vatandaşlara yüzde 80 kredi yüzde 20 ise hibe olarak veriliyor verilen kredi miktarı faizsiz olarak verildiğini ifade etti.
Uzunalıç Mahallesi’nde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında kredi desteği sağlanan kişileri ziyaret eden Altındaş, Antakya ilçesinde son 5 yılda verilen kredi ve hibe miktarı ise 25 milyon TL olduğunu belirterek, "Bizim buradaki amacımız orman köylümüzü yerinde kalkındırmak ve orman köylümüzün köyden şehre göçünü engellemek, yerinde istihdamını ve gelirini sağlamak" diye konuştu.
Uzun Alıç Mahallesi’nde ORKÖY proje kapsamında kredi alan Güllü Balcı ise içeriğini muhtardan öğrendikleri projeden yararlanmak için harekete geçtiklerini belirtti.
Kuraya katılıp kredi almaya hak kazandığını ve oğluyla birlikte 4 inek aldığını aktaran Balcı, "İnekler doğum yaptıktan sonra ineklerin sayısı 8 oldu. Allah razı olsun çok memnunuz. Yoğurdu, sütü önceden marketten alırdık, şimdi kendimiz üretmeye başladık. Hatta Diyarbakır ve İstanbul’dan siparişler alıyoruz, peynir, tereyağı gibi ürünlerimizi oralara satıyoruz" diye konuştu.

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak

Hatay’da 2019 yılında 4.5 milyon fidan ekimi yapılacak
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