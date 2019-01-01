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Hatay’da 2019 yılının ilk bebeğine Emre Can ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

HATAY’da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can oldu.

Hatay’da 2019 yılının ilk bebeğine Emre Can ismi verildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can oldu.
Hatay’da akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya getirdiği erkek bebeğe, Emre Can ismi verildi. Doğumhanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Eşine teşekkür eden İbrahim Aslan, "Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah" dedi. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Asıf Bellur da bebeğin 4 kilogram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ifade etti.

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Hatay’da 2019 yılının ilk bebeğine Emre Can ismi verildiHatay’da 2019 yılının ilk bebeğine Emre Can ismi verildiHatay’da 2019 yılının ilk bebeğine Emre Can ismi verildiHatay’da 2019 yılının ilk bebeğine Emre Can ismi verildi

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