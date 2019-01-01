HABER

Hatay’da 2019 yılının ilk bebeğine Emre Can ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

HATAY’da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can oldu.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can oldu. Hatay’da akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya getirdiği erkek bebeğe, Emre Can ismi verildi. Doğumhanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Eşine teşekkür eden İbrahim Aslan, "Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah" dedi. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Asıf Bellur da bebeğin 4 kilogram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ifade etti.

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Bakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildiBakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildi
Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdilerYeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

İstanbul'da böylesi uzun zamandır görülmemişti

Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama aracı ve sıralı tam liste ile biletlerini kontrol et! İkramiye çıktı mı?

Yılbaşı çekilişinde ikramiye çıkan numaralar tam liste!

Süleyman Soylu, yeni yıla Yüksekova'daki üs bölgesinde girdi

Bakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildi

Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.