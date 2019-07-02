HABER

Hatay’da 21 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 21 göçmen yakalandı.

Hatay’da 21 göçmen yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 21 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 31 MD 298 plakalı hafif ticari araç ile 31 SAR 182 plakalı otomobilleri durdurdu.
Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan 21 kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Suriye uyruklu A.A., B.E. ve M.H. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da 21 göçmen yakalandı

Hatay’da 21 göçmen yakalandı

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Konya’da kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyorKonya’da kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da 9 kişilik dolandırıcı çetesi çökertildiAntalya'da 9 kişilik dolandırıcı çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.