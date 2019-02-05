Hatay'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Suriyeli olan ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 22 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.
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