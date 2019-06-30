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Hatay’da 23 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

Hatay’da, Suriye’den yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 23 kaçak göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdukları 07 MA 5592, 33 MA 4854 ve 01 MA 3799 plakalı hafif ticari araçlardaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.

Hatay’da 23 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da, Suriye’den yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdukları 07 MA 5592, 33 MA 4854 ve 01 MA 3799 plakalı hafif ticari araçlardaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde araçtaki 23 kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay’da 23 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da 23 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da 23 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da 23 kaçak göçmen yakalandı

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