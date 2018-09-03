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Hatay'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Hatay'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den, Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 24 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen hatay Yakalama

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