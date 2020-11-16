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Hatay’da 241 litre kaçak içki ele geçirildi

16.11.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Hatay’da 241 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 241 litre kaçak içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep’ten kaçak içki getirileceği duyumu üzerine Hatay-Gaziantep karayolu Gülkent Mahallesi kavşağında yol kontrol ve araması esnasında N.D.

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 241 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Gaziantep’ten kaçak içki getirileceği duyumu üzerine Hatay-Gaziantep karayolu Gülkent Mahallesi kavşağında yol kontrol ve araması esnasında N.D. isimli şahıs yönetimindeki şüpheli otomobil durduruldu. Araç içerisinde ve şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, kaçak 366 şişe ve kutu bira, 31 şişe rakı, 47 şişe şarap, 14 şişe viski, 3 şişe votka, 2 şişe şhot olmak üzere toplam 463 şişe içerisinde 241.4 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.D ile N.D isimli şahıslar, savcılık talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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