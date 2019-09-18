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Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 02:14 | Son Güncelleme

Hatay’da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada çıkan orman yangınlarında, 24 nokta söndürülürken son bir noktada söndürme çalışmaları sürüyor.Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi.

Hatay’da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada çıkan orman yangınlarında, 24 nokta söndürülürken son bir noktada söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlarda 25 farklı noktadan alevler yükseldi. Yangına 40’ın üzerinde arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş müdahale etti. 24 noktadaki alevler söndürülürken, alevlerin en şiddetli yükseldiği noktada da yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların gece boyu süreceğini söyledi. Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24’ü söndürüldü
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