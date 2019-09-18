HABER

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Hatay’da Amanos Dağları radar bölgesine yakın alanlardaki 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay’da Amanos Dağları radar bölgesine yakın alanlardaki 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.
Antakya ilçesi Amanos Dağı eteklerinde bulunan Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mahalleleri mevkilerinde dün akşam saatlerinde 25 farklı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Antakya ve çevre ilçelerin yanı sıra çevre illerden de gelen toplamda 40’ın üzerinde arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi. Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı. Henüz resmi bir hektar bilgisi bulunmayan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

7-8 kilometrelik alanda 25 farklı yangın
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 25 farklı yangının 7-8 kilometrelik mesafe arasında çıktığını söyledi. Ketmen, tahmini olarak 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtirken, bölgede yer ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter ile soğutma çalışmalarına geçildiğini bildirdi.

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’da 25 noktada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.