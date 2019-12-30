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  4. Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 23:40 | Son Güncelleme

Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bazı iş yeri ve adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 272 litre kaçak içki ile 38 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 kişiye para cezası kesildi.

Öte yandan operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
iskenderun kaçak içki operasyon

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