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Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu durdurdu.

Suriyeli olduğu belirlenen 33 düzensiz göçmen, güvenlik sorgusu için jandarmaya teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altınözü düzensiz göçmen hatay

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