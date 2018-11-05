Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 33 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi.

