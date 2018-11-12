Hatay'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı geçmeye çalışan grubu tespit etti.
Suriyeli oldukları belirlenen 39 düzensiz göçmen, yakalanarak jandarmaya teslim edildi.
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