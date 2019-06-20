Hatay’da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında yol kontrol ve emniyet devriyesi yapan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri 31 H 1546 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde Suriye uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanırken, kamyonet sürücüsü M.D. (24) gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. İfadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi.



