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Hatay'da 40 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

HATAY'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 40 kilo eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 40 kilo eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan İran plakalı otomobil, kent girişinde durduruldu. Otomobilde, dedektör köpek 'Akrep' ile yapılan aramada çeşitli yerlerde gizlenen 39 paket halinde 40 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.R., A.O., V.O. ve B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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