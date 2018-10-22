HABER

Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 41 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.

PARTNERRenklerin sizi çekmesinin bir nedeni var! Bakın giydiğiniz renk sizin hakkınızda ne söylüyor?Renklerin sizi çekmesinin bir nedeni var! Bakın giydiğiniz renk sizin hakkınızda ne söylüyor?
Kadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldıKadıköy’de 29 Ekim Meşalesi yakıldı
Polisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldiPolisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen hatay Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken 'dolandırıcılık' uyarısı: İstanbul Valisi...

İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken 'dolandırıcılık' uyarısı: İstanbul Valisi...

Kartal Belediyesi’nden Arnavut kaldırıma dökülen asfaltla ilgili açıklama

Kartal Belediyesi’nden Arnavut kaldırıma dökülen asfaltla ilgili açıklama

İstanbul'da bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç!

İstanbul'da bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç!

Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı

'Tayyip'ler alemi' pankartı açan ODTÜ'lüler hakim karşısında

'Tayyip'ler alemi' pankartı açan ODTÜ'lüler hakim karşısında

Polisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldi

Polisin feryadı! Gözyaşlarını tutamadı, acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.