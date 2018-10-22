Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 41 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.
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