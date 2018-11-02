Hatay'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı geçmeye çalışan grubu tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 46 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.

