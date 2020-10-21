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  4. Hatay’da 496 adet özel reçeteye tabi ilaç ele geçirildi

Hatay’da 496 adet özel reçeteye tabi ilaç ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Hatay’da, bir adrese yapılan operasyonda özel reçeteye tabi 496 adet ilaç ile birlikte takoz esrar ele geçirildi.

Hatay’da 496 adet özel reçeteye tabi ilaç ele geçirildi

Hatay’da, bir adrese yapılan operasyonda özel reçeteye tabi 496 adet ilaç ile birlikte takoz esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışma sonucu Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesinde E.Y. isimli şahsa ait olan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 496 adet özel reçeteye tabi hap ve 4,56 gram takoz esrar ele geçirildi.
E.Y. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

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