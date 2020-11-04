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Hatay’da 50 kilo el yapımı içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Hatay’da bir ev ile iş yerinde 50 kilo el yapımı içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, Haraparası Mahallesi’nde bir iş yerinde yapılan aramada 22 kilo boğma olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Hatay’da bir ev ile iş yerinde 50 kilo el yapımı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, Haraparası Mahallesi’nde bir iş yerinde yapılan aramada 22 kilo boğma olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi. İçki yaptığı belirlenen M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Harbiye Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada da 28 kilo boğma olarak tabir edilen el yapımı içki ve 1750 kilo üretim (fermantasyon) aşamasında el yapımı içki ele geçirildi. B.M. ile A.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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