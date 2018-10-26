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Hatay’da 58 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

HATAY'da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 58 bin 705 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay’da 58 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 58 bin 705 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 58 bin 705 adet uyuşturucu hap ile bin 850 gram plaka esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

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