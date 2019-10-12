HABER

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

HATAY'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor. Selahattin İzmir, 10 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek bu işe merakla başladığını ve kendi kendini yetiştirdiğini söyledi.
Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını, mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi. Mesleğe başlamadan önce ayakkabı sayacılığı yaptığını belirten İzmir, "Saya yaptığım zamanlarda bana çok kelle derisi getirilerdi. Bu sert bir deriydi. Ayakkabı başına 3 lira alıyorduk ama 6 liralık iğne kırıyorduk. İlerleyen zamanlarda saya işini bıraktım ve deri üzerinde çalışmaya başladım" dedi. 58 yıldır meslek hayatında olan Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi.
MESLEĞİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYOR
Mesleği aktaracak yeni bir kuşak bulmakta zorlanan Selahattin İzmir'e, 18 yaşındaki Gamze Nur İraz yardım ederek hem çalışıyor hem de mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. 5 yıldır bu işi öğrenmeye çalıştığını belirten Gamze Nur İraz, mesleğe büyük bir merakla başladığını ifade ederek, "Yaptığım işten memnunum, çünkü insanın kendi emeği ile bir şey yapması ve bunu başka insanlara sunması çok güzel bir duygu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyorHatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyorHatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyorHatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Kandıra'da manda sütünden İtalyan lezzetleriKandıra'da manda sütünden İtalyan lezzetleri
Uşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destekUşak’ta KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem!

Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.