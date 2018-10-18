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Hatay'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Hatay'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Hamuttepe ve Belengöz hudut karakolları sorumluluk sahasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit etti.

Suriyeli oldukları belirlenen 15 kişi, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 53 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen hatay

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