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  4. Hatay’da 74 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Hatay’da 74 bin 600 adet makaron ele geçirildi

26.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 74 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı makaron satışına yönelik yaptıkları çalışmada belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda;A.K.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 74 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı makaron satışına yönelik yaptıkları çalışmada belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda;
A.K. isimli şahsın Kurtuluş mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 50000 adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
M.S. isimli şahsa ait Dumlupınar mahallesinde bulunan iş yeri ve ikametinde yapılan aramada ise; 24000 adet bandrolsüz gümrük kaçağı “Makaron” ve 2 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. ve M.S. adlı 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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