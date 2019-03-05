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Hatay'da 74 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Hatay'da 74 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 63 düzensiz göçmen, işlemler için jandarmaya götürüldü.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 11 kişiyi yakaladı.

Suriyeli olduğu belirlenen düzensiz göçmenler karakola götürüldü.

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