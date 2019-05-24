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Hatay'da 8 bin Suriyeli iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay Hatay'da 8 bin Suriyeliye iftar verdi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Hatay'da 8 bin Suriyeliye iftar verildi.

İftar programı Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun geçici barınma merkezinde düzenlendi.

İftar programına katılan Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu yaptığı konuşmada, Suriye'deki krizin son bulmasını ve toprak bütünlüğünün korunmasını temenni etti.

Türkiye'nin sınır ötesindeki Suriyelilerin yaralarına derman olmaya çalıştığını ifade eden Hersanlıoğlu, "Bugün İdlib'te yüzlerce Türk menşeli yardım kuruluşu başta Kızılay olmak üzere AFAD ile birlikte oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyor. Oradaki kardeşlerimiz selamete erdikleri zaman inşallah bu kardeşlik sofralarını İdlib, Şam ve Halep'te de kurarız inşallah." şeklinde konuştu.

"Hilal olsun Türkiye" sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Türk Kızılay Suriye Ülke Alan Koordinatörü Fatih Kökçan da Boynuyoğun kampında bin 600 aileyle toplamda 8 bin kişiyle iftar yaptıklarını dile getirdi.

Şimdiye kadar 250 bin kişiye ulaştıklarını aktaran Kökçan sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye operasyonu kapsamında şu anda ramazan boyunca İdlib'teki yetimhanelerimiz, kamplarımız ve Suriye içindeki kamplarımızda toplamda 300 bin kişiye iftar programını ramazan sonunda bitireceğiz."

Programa, Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Göç İdaresi İl Müdürü Mustafa Cengiz Bilen ve ilgililer katıldı.

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Boynuyoğun hatay iftar kamp Kızılay

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