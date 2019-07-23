HABER

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 20:27 | Son Güncelleme

Hatay’ın ana vatana katılışının 80.

Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümüne istinaden 80 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi. Dünyanın en uzun künefesi olma özelliğini taşıyan künefe şölenine yüzlerce Hataylı katıldı.
Etkinlik öncesi dünyanın en uzun künefesinin içerisine kullanılan malzemeleri söyleyen künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, “Hatay’ımızın kurtuluşunda Hataylılar için önemli olan 23 Temmuz festivalinde dünyanın en uzun künefesini yapıyoruz. Bizim için artık geleneksel hale geldi, halkımızın buradaki teveccühünü işte yöremizin künefesiyle ağzını tatlandırmaya çalışıp bu mutlu günümüzde güzel bir şeylere vesile olmasını istiyoruz. 15 personel ile bir hafta içinde uğraştık. 900 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 220 kilogram tereyağı ve fıstıkla dünyanın en uzun künefesini yaptık” dedi.

Hatay protokolü vatandaşlara künefe dağıttı
Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü etkinlerinden olan künefe şöleni Antakya’nın Atatürk Parkında gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un katıldığı etkinlikte, 80 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi.
Etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ın anavatana katılışın 80ci yılındayız. Her yıl kutlarken bir adım giderek künefenin 1 metre uzunluğunu attırıyoruz. Şimdi 80. yılındayız 80 metre künefe yaptık. Ben 70 ile başladım 10 yıldır künefeyi tek tek birer metre artırıyoruz Rabbim dünya var oldukça bu coğrafyayı Türk yurdu olmaya devam ettirsin. Bizde burada tüm Hataylılar ile huzurlu bir şekilde yaşamaya edelim, bu temennimizi yerine gelebilmesi için bizimde iyi birer örnek vatandaş olmamız lazım. Yurdumuza ve şehrimize sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda hep birlikte şehrimize sahip çıkacağız ve Hatay dünya döndükçe Türk yurdu olmaya devam edecek” dedi.
Künefe şöleni, 80 metrelik künefenin tükenmesiyle son buldu.

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.