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Hatay'da 80'inci yılda 80 metrelik künefe

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda künefe şöleni yapıldı.

Hatay'da 80'inci yılda 80 metrelik künefe

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda künefe şöleni yapıldı. Şölende pişirilen 80 metre uzunluğundaki künefe, vatandaşlara ikram edildi.
Hatay'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında künefe çevirme yarışmasının da yapıldığı etkinliğe Hatay Vali Yardımcı Nursal Çakıroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve vatandaşlar katıldı.
DÜNYANIN EN UZUN KÜNEFESİ
Künefe şöleninde pişirilen 80 metrelik künefe için 850 kilo tel kadayıf, 650 kilo künefe peyniri, 325 kilo tereyağı, 300 kilo şeker ve 50 kilo Antepfıstığı kullanıldı. 80 metre ile dünyanın en uzun künefesi olma özelliğine sahip künefenin hazırlanmasında 15 personel bir hafta boyunca çalıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, dünyanın en uzun künefesini yaptıklarını ve bunun artık kendilerinde geleneksel hale geldiğini söyledi. Pişirilen künefe, kent protokolü tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı.
KÜNEFE ÇEVİRME YARIŞMASINDA 20 KİŞİ YARIŞTI
Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen künefe çevirme yarışmasında 20 kişi, hünerlerini sergiledi. Yarışma, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın künefe çevirmesiyle başladı. Yarışmada akrobatik hareketlerle künefe çeviren ve havada iki takla attıranlara 10 puan verildi. Yarışmanın sonunda en iyi künefe çevirene çeyrek altın, ikinci ve üçüncüye de hediye çeki verildi.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da 80'inci yılda 80 metrelik künefeHatay'da 80'inci yılda 80 metrelik künefeHatay'da 80'inci yılda 80 metrelik künefeHatay'da 80'inci yılda 80 metrelik künefe

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