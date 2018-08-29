Hatay'da 81 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, 81 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ndeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 81 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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