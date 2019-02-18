Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 82 Suriyeli göçmen yakalandı.
Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erbaşı Mahallesi’nde bir eve yapılan operasyonda, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 40’ı erkek, 19’u kadın, 23’ü çocuk toplam 82 Suriyeli göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Suriyelilerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Polis kaçak göçmenleri kimlerin getirdiğini belirlemek için çalışma başlattı.
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