HABER

Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 15:28 | Son Güncelleme

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 82 Suriyeli göçmen yakalandı.Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erbaşı Mahallesi’nde bir eve yapılan operasyonda, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 40’ı erkek, 19’u kadın, 23’ü çocuk toplam 82 Suriyeli göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 82 Suriyeli göçmen yakalandı.
Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erbaşı Mahallesi’nde bir eve yapılan operasyonda, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 40’ı erkek, 19’u kadın, 23’ü çocuk toplam 82 Suriyeli göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Suriyelilerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Polis kaçak göçmenleri kimlerin getirdiğini belirlemek için çalışma başlattı.

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Yaşlı kadın asansör boşluğunu düştüYaşlı kadın asansör boşluğunu düştü
Kaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldiKaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.