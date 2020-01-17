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  4. Hatay’da ana yol kenarlarına 10 bin Osmanlı çınarı dikilecek

Hatay’da ana yol kenarlarına 10 bin Osmanlı çınarı dikilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Hatay’da ana yol kenarlarına 10 bin Osmanlı çınarı dikilecek

Hatay'da ana yolların kenarlarına 10 bin Osmanlı çınarı dikimi için çalışmalara başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, Kırıkhan ilçesinde bir restoranda yaptığı açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarında büyük atılımlar yaptıklarını söyledi. Hatay’da bu yıl 10 bin Osmanlı çınarı fidanı dikeceklerini aktaran Yüzer, "Çınar ağacı asırlarca yaşayacak. Bu ağaçları biz dikeceğiz ancak bunlara bölge halkının sahip çıkması gerekir." dedi.

Yüzer, orman köylülerini kalkındırma çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek "Bozuk orman alanlarını bölge halkına 49 yıllığına tahsis yapacağız. Bu bölgelerde gelir getirici türlerden ağaçlandırma projesi yapılırsa bunun yüzde 60'ını Genel Müdürlüğümüz karşılayacak." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da çınarların Kırıkhan-İskenderun, Arsuz-İskenderun, Kırıkhan Hassa, Reyhanlı-Antakya ve Antakya-Yayladağı kara yollarının kenarlarına dikileceğini aktararak bu çalışmayı çok önemsediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Antakya-İskenderun kara yolunun kenarına vatandaşlara da dağıtılan fidanlar dikildi.

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AĞAÇ AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman çınar ağacı Fidan hatay Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer

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