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Hatay'da apartmanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 23:16 | Son Güncelleme

Apartmanın üst katlarında mahsur kalan bina sakinleri itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye aracının merdiveni kullanılarak tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Alevler kısa sürede elektrik panosu ve kablolarını sararken, binanın içerisi yoğun dumanla kaplandı, bazı bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye aracının merdiveniyle zemine indirildi.

Olay yerine gelen Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü söyledi.

Keskin, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanın olmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Apartman Yangını

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