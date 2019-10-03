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Hatay’da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Hatay’da Amanos Dağları’nda operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Çerçikaya köyü ile Derekuyu köyü yakınlarında maden ocağının bulunduğu bölgede meydana geldi.

Hatay’da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

Hatay’da Amanos Dağları’nda operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Çerçikaya köyü ile Derekuyu köyü yakınlarında maden ocağının bulunduğu bölgede meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi zırhlı askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3’ü ağır 7 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavi altına alınan 5 askerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Amanos Dağları’nda yürütülen operasyonları koordine etmek için bölgede bulunan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

Hatay’da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

Hatay’da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

Hatay’da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

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