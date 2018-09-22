Hatay'da balık ölümleri

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada yaşanan balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.
Tekebaşı Mahallesi'ndeki tatlı su ile deniz suyunun buluştuğu Meydan köyü mevkisinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden balıkçılar, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune alarak inceleme başlattı.
Balıkçılardan Remzi Şat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gördüğünü belirterek, yetkililere haber verildiğini, yaşanan duruma üzüldüklerini söyledi.
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti
Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı
Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak
Son dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum