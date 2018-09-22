Hatay'da balık ölümleri

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada yaşanan balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Tekebaşı Mahallesi'ndeki tatlı su ile deniz suyunun buluştuğu Meydan köyü mevkisinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden balıkçılar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune alarak inceleme başlattı.

Balıkçılardan Remzi Şat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gördüğünü belirterek, yetkililere haber verildiğini, yaşanan duruma üzüldüklerini söyledi.

