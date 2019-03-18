HABER

Hatay'da barajlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Kentte baraj ve sulama göletleri, 7 yıl aradan sonra yüzde 100 doluluğa ulaştı

Hatay'da etkili yağışların ardından tüm baraj ve sulama göletleri doldu.

AA muhabirinin DSİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 176 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü, 61 milyon metreküp kapasiteli Yarseli, 6,5 milyon metreküp kapasiteli Yayladağı barajları, etkili yağışlar sonrası yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Karamanlı ve Demrek göletleri de tamamen doldu.

Yaklaşık 20 bin hektarlık arazi sulama kapasitesine sahip baraj ve göletlerin, en son 2012'de tam kapasite dolduğu öğrenildi.

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi
Kuşadası'nda 18 Mart töreniKuşadası'nda 18 Mart töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj hatay Su

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İran ile ortak operasyon ilk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında yangın

Arnavutköy'de fabrika yangını

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı! Açıklama geldi

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.