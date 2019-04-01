HABER

Hatay'da başkanlığa yeniden CHP'li Lütfü Savaş kazandı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 04:04 | Son Güncelleme

SAVAŞ: DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇOKTANLAR ASLA YORULMAZLAR  Hatay’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden zaferle çıkan Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce vatandaşla birlikte kutlama yaptı.

Hatay'da başkanlığa yeniden CHP'li Lütfü Savaş kazandı (2)

SAVAŞ: DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇOKTANLAR ASLA YORULMAZLAR
Hatay’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden zaferle çıkan Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce vatandaşla birlikte kutlama yaptı. Savaş, “Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yol çıkanlar asla yorulmazlar, bugünden sonra sorumluluğumuz daha da fazla olacak” dedi.
Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ın kazandığını duyan on binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Partililer davul zurna eşliğinde halaylar ve oyunlarla zaferi kutladı. Burada vatandaşlara yönelik konuşan Savaş, şunları söyledi:
"Bugün Hatay’da önce Hatay kazandı sonra demokrasi kazandı, sonra hepimiz kazandık. Ama Hatay’da bir şey var ki kazanan, o çok önemliydi sevgi kazandı, huzur kazandı, birliktelik kazandı. Bugün Hatay ülkesine sarıldı, bayrağına sarıldı, şehrine sarıldı, birbirine sarıldı, sevdasına sarıldı ve adamına sarıldı. Bir damla olarak yola çıktık, sonra gölet olduk, göl olduk, daha sonra deniz olduk, okyanus olduk, hiçbir yere sığmaz olduk. On yıldır nasıl Hatay'ı kucaklayıp hizmet ettiysek, bugünden itibaren aynı şekilde Samandağ ile Erzin’i, Yayladağ ile Hassa’yı, Antakya ile İskenderun’u kardeş etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra sorumluluğumuz çok daha fazla. Bundan sonra durmadan, yorulmadan hızlı bir şekilde Hatay’ı kalkındırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Sonuç itibari ile seni seviyorum Hatay.”

FOTOĞRAFLI

Hatay'da başkanlığa yeniden CHP'li Lütfü Savaş kazandı (2)

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Mersin’de seçimin galibi CHP Adayı Vahap Seçer olduMersin’de seçimin galibi CHP Adayı Vahap Seçer oldu
Bursa'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını coşkuyla kutluyorBursa'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını coşkuyla kutluyor

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.