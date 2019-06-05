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Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, köpeğe çarparak uçuruma yuvarlandı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, köpeğe çarparak uçuruma yuvarlandı. Kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Dönmez’in kullandığı 31 H 1992 plakalı otomobil, Yayladağı-Antakya karayolu Sofular Mahallesi mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarparak 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan biri çocuk 6 kişi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine sevk edildi.
Araçtaki ailenin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Hatay’da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı
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