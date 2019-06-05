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Hatay'da bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı - Kazanın köpeğe çarpma sonucu meydana geldiği öğrenildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin yola çıkan köpeğe çarparak uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Süleyman Dönmez idaresindeki 31 H 1992 plakalı otomobil, Yayladağı-Antakya kara yolu Sofular mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak çıkarılan sürücü Dönmez, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Araçta yolculuk eden biri çocuk 5 kişi de ambulanslarla Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay trafik kazası yaralı

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