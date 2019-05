Hatay’da bin 200 kiloluk at görenleri şaşırtıyor

Hatay’da, bir at çiftliğinde bulunan bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan bir at çiftliğinde shire cinsi "Thor" isimli gösteri atı, büyüklüğü ile ilgi odağı oluyor.At çiftliğinde kısa süreli gösterilere çıkarılan 9 yaşındaki Thor’a bakıcıları tarafından özenle bakılıyor.

Thor’un Türkiye’de nadir bulunan atlardan olduğuna vurgu yapan işletme yöneticisi Ahmet Sezer Kuş, “Atımız shire cinsi, İngiliz centilmen dev atları olarak anılan cinslerdir. Atımızın adı Thor, 9 yaşında aygırdır. 4 aydır çiftliğimizin bünyesindedir. Vücut özelliği olarak bin 200 kilo ağırlığa sahip. Türkiye’de nadir bulunan hatta tek diyebileceğim bir attır. 4 aylık süreçte kendisine bir kısrak aramaktayız” dedi.

Thor’un iklim şartlarının elverişsiz olması nedeniyle serin havalarda turlara çıkarıldığını söyleyen Kuş, “Bakımı olarak günlük yem tüketimi 10-12 kilo kesif yem, 15 kilogram da kaba yemle beslenmektedir. Hanifi hocam eşliğinde, günlük olarak akşam serinliğinde düzenli antrenmanları yapılmaktadır. Heybetinden dolayı müşterilerin ayrı bir gözdesidir. Bu iklime ve sıcak ortama elverişli olmadığı için akşam saatlerinde daha çok tura çıkartıyoruz kendisini ve onu fazla yormamak adına da kısa kısa turlar yaptırmaktayız” dedi.

Kuş, Türkiye’de nadir bulunan at türü olan Thor’u tesadüf eseri bulduklarını ve bünyelerine kazandırdıklarını sözlerine ekledi.