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Hatay’da bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

Hatay’da yurda kaçak yollarla sokulan ve Kırıkhan ilçesine götürüleceği saptanan değişik markalarda bin 490 paket kaçak sigara jandarmanın düzenlediği operasyonla ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 45 HK 406 plakalı kamyonet ile sınırdan illegal yollar ile yurda sokulan kaçak sigaraların Kırıkhan ilçesine götürülerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Hatay’da yurda kaçak yollarla sokulan ve Kırıkhan ilçesine götürüleceği saptanan değişik markalarda bin 490 paket kaçak sigara jandarmanın düzenlediği operasyonla ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 45 HK 406 plakalı kamyonet ile sınırdan illegal yollar ile yurda sokulan kaçak sigaraların Kırıkhan ilçesine götürülerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol uygulamasında kamyonet Kırıkhan-Hassa kara yolu üzerinde durduruldu. A.D.’nin kullandığı aracın arka koltuğunda ve bagaj kısmında bin 490 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara ve araca el konulurken şüpheli A.D. adli mercilere teslim edildi.

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