HABER

Hatay'da bin kişi iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:22 | Son Güncelleme

Hatay'da bin kişi iftar sofrasında buluştu

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Hatay'da bin kişiye iftar verildi.

İftar programı Yayladağı geçici barınma merkezinde düzenlendi.

Türkmenlere özgü geleneksel keşkek ve kara yahni yemeklerinin pişirilip ikram edildiği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İHH Bursa Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Adem Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır devam eden zulmün, ailelerin yanı sıra kültürel ve manevi parçalanmalara sebep olduğunu söyledi.

Bu vesileyle birlik ve beraberliğin yanı sıra kardeşlik hukukunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Demir, "Her yıl düzenli olarak bu kardeşlerimizi iftar sofralarında bir araya getiriyoruz. Bundan sonra da inşallah çalışmalarımız sürecek, aralarında yetimlerin de olduğu bin kişiyle iftar yaptık.'' dedi.

Demir, Suriyelilerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
İmamoğlu iftarı Beylikdüzü'nde Kılıçalp ailesinin evinde yaptıİmamoğlu iftarı Beylikdüzü'nde Kılıçalp ailesinin evinde yaptı
ABD'li komutan Hurst: Dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamazABD'li komutan Hurst: Dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı hatay yayladağı iftar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

Köprüde üç günde ikinci intihar!

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.