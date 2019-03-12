HABER

Hatay'da bir apartmanda yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

Hatay'da bir apartmanda yangın çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Hastanede gazetecilere açıklamada bulunan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını söyledi.

İtfaiye raporuna göre yasal işlemlerin yapılacağını belirten Karamehmetoğlu, "Apartmanda dumandan etkilenen vatandaşlarımız itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çok şükür kimsede herhangi olumsuz durum yok. Bebeğimizin de sağlık durumu iyi. Kurtarma faaliyetlerinde bulunan 1 itfaiye erimiz de dumandan etkilenmişti o da tedavi altında." diye konuştu.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Erdoğan: Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok, Türkiye'yi bunlara böldürtmeyeceğizErdoğan: Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok, Türkiye'yi bunlara böldürtmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay kırkhan yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.