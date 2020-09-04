HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da bir köy karantinaya alındı

Hatay’da bir köy karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 23:42 | Son Güncelleme

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyü korona virüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina altına alındı.Altınözü Kaymakamlığı, virüs tedbirleri kapsamında Kozkalesi köyünün karantinaya alındığını duyurdu.

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyü korona virüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina altına alındı.
Altınözü Kaymakamlığı, virüs tedbirleri kapsamında Kozkalesi köyünün karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26-27. Maddesi gereği 4 Eylül 2020 tarihli ve 70 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçemiz Kozkalesi Mahallesi’nde yeni tip korona virüs salgını nedeni ile yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina uygulaması başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'e bir şok daha! Mekanı...Ece Erken'e bir şok daha! Mekanı...
Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğuCezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
Doktorlar uyarıyor! Her 15 kadından biri bu hastalıkla karşı karşıya Doktorlar uyarıyor! Her 15 kadından biri bu hastalıkla karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
İstanbul'da korkunç olay! Yeni ev hayali ölümüne yol açtı
İstanbul'da korkunç olay! Yeni ev hayali ölümüne yol açtı
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Diğer Haberler
Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın
Ormanlık alanda büyük yangın
Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
Elazığ’da seyir halindeki pikap alev alev yandı
Seyir halindeki pikap alev alev yandı
Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama
İşçilere saldırı iddiasına ilişkin açıklama!
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
İzmit’te zincirleme kaza! TEM Otoyolu 3 saatin sonunda tekrar açıkladı
TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı, yol 3 saat sonra açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.