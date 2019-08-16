HABER

Hatay'da boğazı kesilmiş halde bulunan kişi kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Hatay'da boğazı kesilmiş halde bulunan kişi kurtarılamadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizciler Mahallesi'nde Muhammet İbret'ten (66) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine araştırma yapan ekipler, İbret'i mahalleden geçen demir yolu hattında boğazı kesilmiş şekilde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, İbret ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Antakya Devlet Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Muhammet İbret, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildiKansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi
Çanakkale'de jandarma'dan havadan trafik denetimiÇanakkale'de jandarma'dan havadan trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun ölü

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.