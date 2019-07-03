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Hatay’da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.

Hatay’da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.
Dörtyol sahilinde dün, sıcak havadan bunalan Mehmet ve kardeşi Mithat Kılınç, denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerince bulunup, kıyıya çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 7 çocuk babası Mehmet ve 3 çocuk babası Mithat Kılınç’ın cansız bedenleri, yapılan otopsi sonrası memleketi Adıyaman'a getirildi.
Yeni Mezarlık Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kılınç kardeşler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Hatay’da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildiHatay’da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildiHatay’da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildiHatay’da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi

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