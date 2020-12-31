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  4. Hatay’da bot alabora oldu: 1 kayıp

Hatay’da bot alabora oldu: 1 kayıp

31.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde denize açılan bir botun alabora olması sonucu bir kişi kayboldu.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında 2 kişi Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde denize açılan bir botun alabora olması sonucu bir kişi kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında 2 kişi Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı. Bot kısa bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen şahıslardan birinin kendi çabasıyla sahile çıktığı öğrenilirken, Ali Nail Gündoğan (23) ise kayboldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma ekibinin Gündoğan’ı arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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