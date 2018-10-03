Hatay'da bulunan yaralı dağ ceylanına koruma

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırı yakınlarında çobanlar tarafından yaralı halde bulunan "gazella gazella" türü dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Kale Tepe Mahallesi'nin sınır bölgesinde çobanların bulduğu yaralı ceylan yavrusu, Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'na getirildi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella gazella" türü dağ ceylanı, yetkililerce tedavi altına alındı.
İstasyon görevlisi Hüseyin Dinler, yaptığı açıklamada, ceylan yavrusu getirildiğinde, durumunun oldukça kötü olduğunu belirterek, "Bacağında yaralar olan ceylana hemen müdahale ettik. Kısa bir süre önce merkezde tedavi altına alınan ceylanın durumu şu an çok iyi. İlerleyen zamanlarda diğer yavrular gibi koşup oynayacak duruma gelecektir.'' diye konuştu.
Dinler, ceylan yavrusunun sağlığına kavuşmasının ardından istasyon bünyesindeki doğal ortamına bırakılacağını sözlerine ekledi.
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