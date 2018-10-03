HABER

Hatay'da bulunan yaralı dağ ceylanına koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırı yakınlarında çobanların bulduğu, "gazella gazella" türü yaralı dağ ceylanı yavrusu tedavi altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırı yakınlarında çobanlar tarafından yaralı halde bulunan "gazella gazella" türü dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Kale Tepe Mahallesi'nin sınır bölgesinde çobanların bulduğu yaralı ceylan yavrusu, Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'na getirildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella gazella" türü dağ ceylanı, yetkililerce tedavi altına alındı.

İstasyon görevlisi Hüseyin Dinler, yaptığı açıklamada, ceylan yavrusu getirildiğinde, durumunun oldukça kötü olduğunu belirterek, "Bacağında yaralar olan ceylana hemen müdahale ettik. Kısa bir süre önce merkezde tedavi altına alınan ceylanın durumu şu an çok iyi. İlerleyen zamanlarda diğer yavrular gibi koşup oynayacak duruma gelecektir.'' diye konuştu.

Dinler, ceylan yavrusunun sağlığına kavuşmasının ardından istasyon bünyesindeki doğal ortamına bırakılacağını sözlerine ekledi.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?
Anne- kız tüp mide ameliyatıyla kilolarından kurtulacakAnne- kız tüp mide ameliyatıyla kilolarından kurtulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceylan hatay

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladı

TEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladı

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

İnşaat ustasından çocuğa iğrenç taciz!

İnşaat ustasından çocuğa iğrenç taciz!

Rahip Brunson'ın avukatı AYM’ye başvurdu!

Rahip Brunson'ın avukatı AYM’ye başvurdu!

3 Ekim Şans Topu sonuçları: Milli Piyango 903. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

3 Ekim Şans Topu sonuçları: Milli Piyango 903. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.